Verifica assicurazione auto: cos'è e come farla online

La normativa del Codice della Strada stabilisce che per circolare e sostare su suolo pubblico le auto debbano essere dotate di un’apposita copertura assicurativa.

Per tale ragione, i potenziali guidatori devono rivolgersi alle compagnie assicurative che meglio soddisfino le proprie esigenze al fine di sottoscrivere la polizza auto più adatta. Si tratta di un’operazione fondamentale per rispettare la normativa vigente, tutelarsi ed evitare di incorrere in multe.

Infatti, chi è sprovvisto di una copertura assicurativa oppure non ha rinnovato il contratto subisce ulteriori conseguenze previste dal Codice della Strada: innanzitutto, il proprietario del veicolo non assicurato può ricevere una sanzione amministrativa, pagando una somma a partire da euro 866 fino ad euro 3.464, oltre a perdere i cinque punti sulla patente. Inoltre, in caso di recidività, la stessa sanzione si raddoppia da 1.732 a 6.928 euro e, per di più, vi è la sospensione della patente.

Nel caso di specie, il veicolo sarà, per giunta, sottoposto a sequestro fino a quando l’interessato paghi la succitata sanzione, il premio assicurativo per almeno sei mesi e le spese di prelievo, custodia e trasporto della vettura, in caso contrario quest’ultima può essere anche confiscata, come è disciplinato dal quarto comma dell’articolo 193 del Codice della Strada.

Per accertarsi che sia tutto in regola con l’assicurazione, è sufficiente procedere a un controllo online. Nel dettaglio, usufruendo di specifici servizi telematici, gli utenti hanno la possibilità di ottenere tutte le informazioni necessarie, dalla data di scadenza al numero di polizza: sai come si verifica l'assicurazione auto? Visita 6sicuro.it!



Perché è opportuno verificare la propria assicurazione auto?

Il controllo dell’assicurazione auto è quindi fondamentale per evitare di incorrere in alcune situazioni spiacevoli, dal pagamento di una multa fino alla sospensione della patente. Inoltre, grazie a questa verifica il proprietario della vettura può, comodamente da casa, accertare la validità della propria assicurazione auto.



Infine, in caso di sinistro stradale, chi subisce un danno ha modo, in totale autonomia, di effettuare le opportune verifiche al fine di poter ricevere un congruo risarcimento, se l’effettivo responsabile abbia sottoscritto una polizza assicurativa adatta a coprire tutti i danneggiamenti morali, fisici e materiali cagionati

Come si può effettuare online la verifica della propria copertura assicurativa?

Gli interessati hanno a loro disposizione, per controllare la propria polizza RC Auto, diversi servizi telematici in base all’immatricolazione del veicolo se sia stata eseguita in Italia o in altri Paesi dell’Unione Europea.

Infatti, il medesimo può consultare, rispettivamente, il Portale dell’Automobilista, introdotto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, presso il quale chiunque con molta facilità può verificare l’assicurazione propria e altrui attraverso l’inserimento di alcuni dati, come la targa e la tipologia del mezzo, e la CONSAP, meglio nota come Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

In quest’ultimo servizio istituzionale, è possibile esaminare la validità della polizza di tutti i veicoli non solo quelli italiani, ma per tali richieste è necessario eseguire, rispetto all’altro, una registrazione sul Portale Unico delle Richieste.

Da ultimo, e non per minore importanza, è giusto evidenziare il fatto che le forze dell’ordine, dai Vigili Urbani ai Carabinieri, come anche la Guardia di Finanza o la Polizia, possono effettuare i dovuti controlli sia quando fermano i veicoli sia attraverso Autovelox, telecamere per ZTL e Telepass.