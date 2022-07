Toirano, un calendario ricco di eventi per l'estate 2022

Toirano prova a ripartire e lo fa alla grande grazie ad un calendario per l’estate 2022 ricco di eventi per tutte le fasce di età, e per tutti i gusti.

Le novità sono tante: c’è spazio per eventi teatrali, per eventi musicali, per le mostre e per i convegni. Senza dimenticare le tradizionali feste delle borgate, che da quest’anno grazie all’impegno profuso dei Volontari delle Associazioni tornano ad allietare le serate dei toiranesi e dei tanti turisti che da sempre visitano Toirano.

I luoghi cult di Toirano saranno come sempre protagonisti: dagli eventi nella splendida location delle Grotte di Toirano, con per esempio “Dante in Grotta”, gli apericena i venerdì organizzati dall’azienda Agricola Durin, e “Grotte sotto le Stelle”.

Le borgate torneranno ad animarsi con le famose sagre storiche come la “Festa di Sant’Antonio” già volta con successo, la tanto attesa “aspettano di Gunbi” , la “Festa di San Rocco”, la “festa di Sant’Anna” e la festa patronale “San Bernardo in Carpe”.

Non mancheranno eventi dedicati all’outdoor in collaborazione con il Touring Club-Bandiere Arancioni, allo sport con il Torneo delle Borgate e per i più piccoli ci saranno dedicate serate di teatro giovanile e spettacoli itineranti.

"Non posso che essere orgoglioso quest’anno di promuovere tanta scelta per miei concittadini e per i tanti turisti che soggiornano a Toirano. Dalle prime serate svolte abbiamo già notato la grande risposta di pubblico che ci stimola e sprona a migliorare sempre di più l’offerta" commenta il sindaco Giuseppe De Fezza.

"Ringrazio i miei assessori e i consiglieri che si sono prodigati per strutturare al meglio questo calendario, con un plauso particolare al Consigliere Roberta Tognoloni che ha seguito in prima persona anche il bando delle sponsorizzazioni, utile per l’organizzazione generale. Come sempre, un grazie agli uffici comunali per il continuo supporto tecnico. Un ringraziamento particolare va, inoltre, a tutte le associazioni di volontariato operanti sul nostro territorio, il vero cuore pulsante dell’organizzazione senza i quali non potremmo offrire quest’ampia scelta. Non mi resta che augurare a tutti una buona estate 2022 da vivere, insieme a Noi, a Toirano" conclude il primo cittadino.