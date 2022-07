Bilancio Asl2, il voto contrario del distretto Finalese scontenta i sindaci dell'ATS 20: "Atto politico non condiviso"

"I comuni dell’ATS 20 (Loano, Borghetto Santo Spirito, Boissano, Toirano e Balestrino) si sentono in dovere di contestare l’espressione del voto al bilancio dell’Asl 2 savonese dell’assessore finalese e presidente della Conferenza dei Sindaci del Distretto sociosanitario Finalese, Clara Brichetto poiché non preceduta da una preventiva e doverosa condivisione del suo voto con tutti i sindaci del distretto".

Continua a creare tensioni politiche il voto sui conti dell'azienda sanitaria locale che ha visto nei giorni scorsi tre distretti su quattro esprimersi negativamente (per l'appunto quello finalese e poi quelli albenganese e savonese con il solo ok da parte del distretto valbormidese) in quanto, stando alle spiegazioni, non vi sarebbe stata una reale rappresentazione dei fabbisogni del territorio.

Un parere con cui non concordano, specialmente nei modi, i sindaci Lettieri, Canepa, Devincenzi, De Fezza e Saturno: "Si tratta di un atto politico - sottolineano i primi cittadini in questione - che denota scarso rispetto istituzionale nei confronti dei rappresentanti eletti, sindaci e assessori delegati alle politiche sociali di tutti i comuni del distretto. Alla luce di quanto accaduto, consideriamo l’espressione di voto dell’assessore Bricchetto una presa di posizione personale. L’ATS 20 non ha concesso una 'delega in bianco' all’assessore finalese Brichetto. Avremmo potuto accettare un voto sfavorevole all’approvazione del Bilancio se ci fossero state motivazioni tecniche magari supportate dal parere negativo del Revisore dei Conti ma una presa di posizione politica in nome e per conto di tutti i sindaci senza una preventiva condivisione non è accettabile".

"Oltretutto, se già il comportamento della dottoressa Bricchetto non fosse stato sufficientemente grave, pare oltremodo offensivo che il giorno successivo sia circolata una sua mail in cui motivava la scelta indirizzata solo ai presidenti degli ambiti territoriali come se tutti gli altri sindaci del Distretto non contassero nulla" concludono i sindaci definendo l'accaduto "una brutta pagina in cui chiederemo spiegazioni durante la prima riunione del Distretto".