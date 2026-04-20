Cairo ricorda Gianfranco Sangalli: Consiglio comunale aperto con un minuto di silenzio per il partigiano "Diego"

Un minuto di silenzio ha aperto questa mattina la seduta del Consiglio comunale di Cairo Montenotte. Un gesto semplice, dedicato alla memoria di Gianfranco Sangalli, scomparso venerdì scorso a pochi giorni dal 25 Aprile.

L’aula ha così voluto rendere omaggio a una figura profondamente legata alla storia locale della Resistenza.

Sangalli, nato il 19 dicembre 1927, era stato partigiano della 2ª Brigata Sambolino della 1ª Divisione Garibaldi “Bevilacqua”, operativa nel Savonese. Aveva scelto il nome di battaglia “Diego”, ispirato dalla sua passione per la letteratura spagnola, ma soprattutto da una decisione precoce e consapevole di schieramento.

Antifascista “da sempre”, come lo ricordano in molti nella sua comunità, aveva vissuto la militanza come un’eredità morale, alimentata anche dall’esempio del padre. Una formazione precoce che lo ha accompagnato per tutta la vita, trasformandosi in un impegno civile costante, ben oltre la stagione della lotta partigiana.

Nel dopoguerra, la sua storia personale si è intrecciata con quella del lavoro e dell’impegno sociale: è stato dipendente dell’Italiana Coke, e successivamente ha maturato anche un’esperienza nell’amministrazione pubblica, nei primi anni Ottanta, all’interno della Provincia.

Militante socialista e iscritto al PSI di Cairo Montenotte, non ha mai abbandonato la partecipazione politica, mantenendo negli anni un ruolo attivo nel dibattito cittadino.

Figura centrale nella memoria collettiva della città, era Presidente onorario della sezione ANPI “Pietro Alisei” di Cairo Montenotte, punto di riferimento per le celebrazioni del 25 Aprile e per la trasmissione della memoria della Resistenza alle nuove generazioni.