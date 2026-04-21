Sanac, il Pd: "l Governo impedisca lo spezzatino e garantisca futuro industriale e occupazionale"

"Dopo dieci anni di amministrazione straordinaria e sette bandi di vendita, Sanac è arrivata a un passaggio decisivo: o si costruisce una soluzione industriale solida e unitaria, oppure si rischia di disperdere un asset strategico per la siderurgia italiana e lasciare centinaia di lavoratori nell’incertezza. Parliamo di un’azienda storica, attiva dal 1939, che produce il 35% dei materiali refrattari utilizzati nel nostro Paese, con quasi 440 lavoratrici e lavoratori distribuiti tra Sardegna, Toscana, Piemonte e Liguria. Un sistema industriale integrato, la cui forza è sempre stata proprio nella sinergia tra i quattro stabilimenti".

Cosi commentano i deputati Pd Alberto Pandolfo e Valentina Ghio e il consigliere regionale Roberto Arboscello dopo la risposta in commissione alla Camera all’interrogazione del deputato Pd Alberto Pandolfo.

"Oggi, con il settimo bando e le tre manifestazioni di interesse arrivate alla fase finale, emerge però un rischio concreto: quello di una vendita spezzettata, con soggetti interessati solo a singoli siti. Una prospettiva che i sindacati hanno giustamente respinto e che metterebbe in crisi l’equilibrio industriale dell’intero gruppo, penalizzando in particolare gli stabilimenti più fragili".

"Il Governo in questi anni ha più volte dichiarato di voler perseguire una soluzione unitaria. Bene, ma dopo dieci anni le dichiarazioni non bastano più. Siamo al momento della verità: la due diligence è conclusa, le offerte vincolanti sono imminenti. È adesso che serve una scelta chiara e coerente. Non è accettabile che Sanac, dopo anni di sacrifici e incertezze, venga smembrata. Va invece rilanciata, non liquidata pezzo per pezzo".

"Il Governo eserciti fino in fondo il proprio ruolo: impedisca lo spezzatino e garantisca un futuro industriale serio, con investimenti certi e tutele occupazionali. I lavoratori di Sanac e i territori coinvolti non possono più aspettare", concludono i Dem.