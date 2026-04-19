Altare, si dimette la consigliera Rita Scotti: "Il paese non è pronto al cambiamento"

Rita Scotti ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere comunale di Altare. La decisione, maturata al termine di un lungo percorso di riflessione personale e politica, è stata comunicata attraverso un messaggio pubblicato sui social network.

"È una scelta maturata nel tempo, frutto di una presa di coscienza profonda. In questi anni ho combattuto tante battaglie per Altare, senza mai inseguire interessi personali. Mi sono spesa in prima persona, sacrificando tempo al lavoro e agli affetti. Mi sono arrabbiata, mi sono commossa. Ho litigato, ma ho anche costruito rapporti sinceri che porterò sempre con me. Proprio per onestà — verso me stessa e verso gli altaresi — oggi sento di dover fare un passo indietro", scrive la Scotti.

"Ho sempre creduto che amministrare un paese significasse difendere gli interessi dei cittadini e portare avanti ciò che si ritiene giusto. Negli ultimi mesi, però, ho maturato una consapevolezza diversa: una comunità che critica sottovoce nei bar, con la stessa forza di un’opposizione durissima, ma raramente trova il coraggio di esporsi, di metterci la faccia, di uscire dalla logica della convenienza personale, forse non è ancora pronta per un cambiamento vero. O, più semplicemente, oggi non lo vuole. Lo stesso vale per i partiti politici, spesso più attenti a logiche di interesse che al bene reale del territorio. In questo contesto, continuare a ricoprire un ruolo istituzionale, per come io lo ho sempre interpretato, non ha più senso".

"Ho dato tutto quello che potevo dare. E lo rifarei. Per questo me ne vado con serenità. Continuerò a vivere Altare, ma in modo diverso: senza un incarico, con più responsabilità verso il mio tempo e le persone che amo, e solo per chi dimostrerà di meritare davvero presenza e impegno", aggiunge.

"Grazie a chi mi ha sostenuta, a chi ha creduto in me e anche a chi, con le critiche, mi ha fatta crescere. Altare merita sempre il meglio. Ma il meglio richiede coraggio", conclude la Scotti.

Eletta nel giugno 2022 nella lista del sindaco Roberto Briano, la Scotti, alla fine dello stesso anno, aveva deciso di abbandonare il gruppo di maggioranza, nel quale ricopriva il ruolo di capogruppo in Consiglio comunale, dichiarandosi consigliera comunale indipendente.