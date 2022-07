Collezionismo cinematografico: locandine, lobby card e fotografie che hanno fatto la storia della settima arte

Il collezionismo cinematografico è una passione che resiste all’avvento del digitale che ha pervaso ogni ambito dell’intrattenimento. Quotidianamente, infatti, il cinema entra nelle case delle persone attraverso televisioni, smartphone e computer. Ad aver risentito di questa condizione è, senza dubbio, il marketing cinematografico: non vi sono più i materiali pubblicitari cartacei di una volta.

È per questo motivo che il collezionismo cinematografico si fa sempre più strada fra gli interessi delle persone. È possibile, infatti, entrare in possesso di cimeli degli anni passati che soddisfano la curiosità di molti sulla produzione cinematografica di un tempo. Ma cosa spinge un appassionato della settima arte ad addentrarsi nell’universo del collezionismo cinematografico?

Perché il collezionismo cinematografico sopravvive

Per gli appassionati di cinema, il collezionismo cinematografico si concentra principalmente sulle locandine cinematografiche e le fotografie d’epoca. Infatti, il collezionismo cinematografico punta ai materiali pubblicitari del periodo in cui un determinato film è stato prodotto e rilasciato. Lo scopo principale del collezionista è quello di entrare in possesso della versione originale del documento, stando attento ad evitare l’acquisto di repliche.

Il valore storico di un pezzo d’epoca originale è, per alcuni, smisurato ed è per questo che l’hobby del collezionismo cinematografico rappresenta spesso un vero e proprio investimento, sia in termini di tempo che di denaro. La sensazione di tenere fra le mani un documento che testimonia tempi passati è inestimabile.

Collezionare le lobby card: cosa sono e perché sono tanto ricercate

Le lobby card sono oggetti da collezione di stampo prettamente statunitense, conosciute in Italia come “foto buste”. La loro storia inizia negli anni ‘10 del 1900, quando i cinema erano in forte espansione e il bisogno di promuovere i film si faceva sempre più impellente. Nacquero così delle stampe che univano scene del film con le foto degli attori. Fungevano da anteprima del film: le lobby card, infatti, sono da considerare come le antenate dei trailer moderni.

Questi oggetti da collezione sono ambiti dai cultori del collezionismo cinematografico, in quanto le dimensioni ridotte delle lobby card le rendono facili da incorniciare. I colori sgargianti delle foto tipici dei primi anni del ‘900, erano studiati per attirare l’attenzione anche dei meno esperti in materia. Queste cartoline venivano dipinte a mano, in quanto la stampa a colori non esisteva: questo aspetto giustifica il loro valore inestimabile.

ICharta, collezionismo cinematografico alla portata di tutti

ICharta è un marketplace online specializzato nella vendita di documenti d’epoca originali. Il catalogo ospita locandine, lobby card e fotografie cinematografiche distinte per genere. I clienti hanno la possibilità di acquistare oggetti da collezione che passano sotto il controllo di archivisti e paleografi esperti in grado di assicurarne l’autenticità. Gli appassionati di collezionismo cinematografico, accedendo allo shop ICharta, hanno la possibilità di contare su una compravendita trasparente e scovare pezzi unici a prezzi onesti per arricchire la propria collezione.