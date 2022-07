Borgio Verezzi, il consigliere Rolando: "Sinergia pubblico e privato per arrivare a un paese vissuto tutto l'anno"

"Il nostro territorio va conosciuto, vissuto e apprezzato tutto l'anno e per ottenere questi risultati sono indispensabili il contributo di tutte le migliori energie e la collaborazione fra pubblico e privato. Sappiamo tutti che il percorso è lungo e complicato ma questo non è un buon motivo per non intraprenderlo". Così Mattia Rolando, consigliere comunale a Borgio Verezzi con delega al Festival Teatrale e al Commercio.

"A Verezzi in occasione del Festival Teatrale ha preso il via un esperimento interessante, un esperimento che comunica, fa rete e che coordina gli sforzi promozionali, mostrando come sia possibile trovare molteplici ambiti in cui definire collaborazioni utili alla creazione di una rete portatrice di valore, per il territorio, per la cultura, per il benessere della manifestazione quest’anno alla sua cinquantaseiesima edizione - prosegue - L'obiettivo di fondo è arrivare a un paese vissuto tutto l'anno, partendo dalla eccezionale bellezza dei luoghi e dalla forza mediatica del Festival. Per avviare il percorso una prima interessante azione è quella intrapresa tra Comune, Festival e un’impresa locale (Acqua Calizzano): circa un milione di bottiglie d'acqua con un’etichetta dedicata al Festival sono e saranno distribuite in vendita sul territorio. Una promozione che copre in maniera capillare il territorio, utilizzando una risorsa che, a prescindere dall’operazione, sarebbe stata ugualmente sul mercato. Un’azione in cui il bene prezioso dell'acqua si associa al concetto culturale del Festival".

"Grazie a questa sinergia, pubblico e privato si valorizzano vicendevolmente generando un vero impatto di valore economico, sociale e culturale per il territorio, una prima creazione di dialogo con associazioni e imprese locali su concetti nuovi e di alto potenziale. Questa partnership getta le basi per avviare progetti concreti e mirati, volti alla caratterizzazione delle innumerevoli offerte del territorio che diventano così fonti di ispirazione per nuove opportunità di sinergia e di lettura" conclude infine il consigliere Rolando.