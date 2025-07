Sicurezza e polemiche dopo la Notte Bianca: scontro in Consiglio comunale a Loano

Il gruppo di minoranza Nuova Grande Loano ha espresso insoddisfazione dopo la discussione in Consiglio comunale sull'interrogazione relativa a quanto accaduto durante la Notte Bianca del 21 giugno scorso, un evento che, oltre a essere stato compromesso dal maltempo, ha tradito le aspettative di una serata all’insegna della festa a causa di un episodio di violenza verificatosi sul lungomare.

"Dal giorno dopo le elezioni, Nuova Grande Loano ha lavorato seriamente come minoranza in Consiglio Comunale, segnalando i problemi alla maggioranza - fanno sapere dai banchi dell'opposizione - Dopo gli eventi della Notte Bianca 2025, abbiamo presentato un’interrogazione al Sindaco, ma la risposta è stata deludente: tante imprecisioni e silenzi".

"La minoranza non ha letto il dispositivo organizzato dall'amministrazione comunale - ha dichiarato il sindaco Luca Lettieri - le forze dell'ordine, quindi carabinieri, Polizia Locale, steward e anche Protezione civile erano in piazza Italia ovvero il luogo di spettacolo più importante, dove era prevista un'affluenza di 4 mila persone. Gli altri eventi collaterali, organizzati da Ascom, dovevano essere supportati dalla presenza di steward assunti appositamente dai pubblici esercizi a supporto della sicurezza generale. L'evento più importante era quello di piazza Italia, una volta che quello non si è svolto per i motivi legati alle condizioni meteo non aveva senso mantenere attivo un sistema di sicurezza di 101 persone per garantire a uno o due esercenti di poter lavorare. Anche perché con la pioggia tutti gli eventi collaterali sulla passeggiata non sono proseguiti".

"Altra considerazione, la minoranza ha parlato di ordine pubblico fuori controllo - ha aggiunto il primo cittadino - assolutamente no, c'è stata una scazzottata provocata da un apprezzamento di un ragazzo nei confronti di una ragazzina, è intervenuto il padre del fidanzato di questa che è stato colpito con una testata. La causa del tafferuglio, provocato da minorenni identificati e segnalati alle autorità, è stata questa".

"Il Comune si assume la responsabilità solo per Piazza Italia e il concerto, ignorando l’intera area della manifestazione, contraddicendo i piani di sicurezza precedenti - continuano da Nuova Grande Loano - La sicurezza è stata affidata ad ASCOM solo per la 'sicurezza itinerante', mentre per tutto il resto la responsabilità resta pubblica".

"Non ci hanno spiegato - aggiungono dal gruppo di minoranza - Perché il traffico è stato aperto a tutti e non solo a commercianti e artisti? Perché non è stato corretto l’errore della riapertura di Corso Roma? Le telecamere hanno funzionato? Sono stati individuati i responsabili degli atti di violenza? Perché non è stato istituito un presidio delle Forze dell’Ordine nelle zone più frequentate dai giovani? Invece, è chiaro il disinteresse verso alcuni locali della movida, con il Sindaco che ha dichiarato che non vale la pena 'spendere soldi pubblici per uno o due esercizi commerciali'".

"Il risultato? Un’amministrazione che non garantisce sicurezza e preferisce una Loano 'paese per vecchi'. Noi non ci stiamo. Loano merita di più" concludono dall'opposizione.