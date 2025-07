Brusca partenza del bus, anziana si frattura due costole: "Autisti troppo frettolosi"

L'autobus parte a tutta velocità, l'anziana a bordo cade e dopo tre giorni all'ospedale le è stata diagnosticata la frattura di due costole.

È successo lo scorso lunedì 23 giugno a bordo di un mezzo di Tpl Linea della linea 7 al capolinea di Savona. A raccontare l'accaduto il figlio della donna che sta cercando di rintracciare la persona che ha aiutato sull'autobus sua madre.

"Lei è salita e il tempo di tenersi l'autista è partito forte ed è caduta, finendo all'indietro sulle sedie. Meno male che c'era quel ragazzo. Subito non si sentiva male a parte la botta iniziale ma dopo 3 giorni ha iniziato ad avere dolore e l'ho portata giovedì 26 giugno al pronto soccorso dove hanno visto che aveva due costole rotte - dice il figlio - Era gia successo ed aveva ottenuto il risarcimento. In quel caso aveva sbattuto la faccia".

"Mi spiace sentire che conoscenti, amici, parenti di altre persone gli siano capitate cose di questo tipo, gli autisti infatti sono un po' troppo frettolosi - continua - Una persona di 70 80 anni che si rompe le costole non se la passa benissimo. Mi diapiace che non ci sia un'educazione degli autisti, sarai magari in ritardo ma devi guardare chi sta salendo soprattutto se sono anziani. È un servizio pubblico e rovinare la vita ad una persona è un attimo".

Poi ha lanciato l'appello per trovare il giovane che ha soccorso la donna sul mezzo.

"Se qualcuno si riconosce o lo conosce perché magari ne ha sentito parlare mi può contattare per cortesia, per ringraziarlo e per chiedergli anche la cortesia di due righe sull'accaduto" conclude.