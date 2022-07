Varazze, cartello ironico per i turisti in un negozio: "Non state camminando nel budello ma nel caruggio"

"Informazioni per i turisti: non ci avete tolto dalle palafitte; non state camminando nel budello ma nel caruggio. Buone vacanze".

Questo è ciò che si può leggere in un cartello esposto sulla vetrina di un'attività commerciale di Varazze, in via Sant'Ambrogio.

Ancora una volta non si è fatta attendere la tipica accoglienza ligure nei confronti dei turisti e in questo caso è l'ironia a fare la parte da padrona. Con l'avvertimento ai foresti.

A qualcuno non sarà piaciuto, altri invece si saranno fatti una risata in queste giornate di canicola per le vie liguri.