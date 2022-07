Nuove condutture del gas in Salita al Trabocchetto a Pietra Ligure, Carrara: "Verificare se i lavori siano stati eseguiti correttamente e completati"

"Un tubo di plastica giallo, scandaloso, che fa mostra di sé, in Salita al Trabocchetto, rappresenta la usuale noncuranza per 'non controllo' di questa Amministrazione o, peggio, è un 'piacere' fatto a chi ha eseguito il 'pessimo' lavoro per farlo risparmiare sui costi? Abbiamo atteso qualche mese prima di deciderci a fare questa Mozione perché pensavamo che il Comune di Pietra Ligure volesse assegnare un tempo di 'respiro' a chi ha eseguito il lavoro e poi completarlo con la dovuta sistemazione, ma visto che il tempo passa invano e che la situazione che descriviamo si sta 'definitivizzando' senza che succeda più niente, siamo obbligati ad intervenire".

Con queste parole si apre la presentazione da parte di Mario Carrara, consigliere di minoranza a Pietra Ligure (gruppo "Centrodestra"), della prossima mozione da lui presentata in Consiglio comunale.

"L'opposizione, esercitando i propri poteri di 'controllo', li deve svolgere sia per le grandi questioni che per quelle piccole; specie quando sono i cittadini a denunciarle e segnalarle - prosegue Carrara - Stiamo parlando del tubo di plastica giallo della rete del gas, d'allaccio alle scuole elementari, che è stato fatto cadere 'perpendicolarmente ed esterno' sulla scalinata d'ingresso di Salita al Trabocchetto. Per una decina di metri, nella sua parte superiore, il tubo in questione è stato fatto passare in 'interrato', sotto ai gradini, che sono stati, ovviamente, 'scavati' e successivamente ripristinati. Poi, anziché proseguire nel percorso interrato lungo la scalinata, che sarebbe stato molto più lungo e costoso anche, presumiamo, per la presenza di rocce, il tubo è stato fatto 'cadere' nel vuoto, perpendicolare, tutto in esterno, per andarsi a ricollegare con la presa sottostante".

"È per questo che abbiamo parlato di un 'piacere', anzi: un 'doppio piacere'! Perché oltre ad aver 'favorito' chi ha fatto il lavoro facendogli risparmiare le ulteriori maggiori spese di scavo e ripristino sulla medesima scalinata che avrebbe dovuto sostenere, non gli si è neanche imposto di 'schermare', di murare quello stesso tubo di plastica con una copertura muraria di pietre a vista; in analogia con le murature in pietre 'faccia a vista' intorno ad esso e, specialmente, con un altro tubo, posto a fianco, per il quale, invece, la schermatura fu imposta ed eseguita (ma erano tempi passati, mica questi..!). Ma come si fa, se è stato concesso di farlo fare così, anche solo a concepire un orrore del genere? E non si venga a dire che i tubi del gas devono stare 'scoperti' perché questo stesso, per molti metri, è stato fatto 'viaggiare' sottoterra, quindi avrebbe potuto benissimo proseguire il suo percorso sotterraneo fino al punto dov'è arrivato. Solo che sarebbe costato di più!".

"E qui i casi sono solo due, ripetiamo - continua l'esponente di minoranza - o si è voluto fare un 'piacere' a qualche 'amico' per farlo risparmiare sulle spese, consentendogli, con questa soluzione 'di favore', di fare un obbrobrio, oppure la ditta che ha eseguito i lavori avrebbe dovuto coprire successivamente il tubo stesso, murandolo, ma nessuno ha controllato e controlla se ciò sia o non sia stato fatto; sperando che, alla fine, ce se ne dimentichi, e che anche una 'schifezza', poi, venga inglobata nell'abituale vista del paesaggio".

"Se, invece, quest'opera fosse proprio (ma non vogliamo neppure crederlo) stata autorizzata così com'è stata fatta, 'ci starebbe' il fatto di invitare tutti i cittadini di Pietra Ligure ai quali, in occasione di ristrutturazioni, restauri, ripristini di facciate vengono imposti pluviali, grondaie e tubazioni esterne in materiali e colori esteticamente adeguati, oppure il loro 'muramento' od interramento, di fare, invece, esattamente come vogliano, scegliendo i materiali che più gli convengano, gli piacciano, li facciano risparmiare: anche installando sulle loro facciate tubazioni di plastica gialli o arancioni. L'anarchia e la 'deregulation' l'avrebbe iniziata proprio il Comune. Che vadano a vedere cosa c'è all'inizio della scalinata di Salita al Trabocchetto".

Per tutto quanto è stato sopradescritto, il consigliere del gruppo "Centrodestra" chiederà l'approvazione della mozione nel dispositivo che segue: "Il Consiglio comunale di Pietra Ligure impegna il Sindaco e la Giunta comunale a verificare i termini concessori dei recenti lavori relativi a nuove condutture del gas in Salita al Trabocchetto: se essi siano stati correttamente eseguiti e se essi debbano ancora essere completati. In subordine: a far murare il tubo 'perpendicolare in esterno' posto su due livelli della scalinata di Salita al Trabocchetto con un 'bauletto' eseguito in pietre 'faccia a vista'. In ogni caso, a non consentire, specie per opere su strade pubbliche o spazi pubblici, interventi esteticamente improponibili, inadeguate, incompatibili con l'ambiente circostante".