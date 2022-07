Un altro parto in ambulanza: il piccolo Cherif nasce sull'A10

La voglia di venire al mondo era tanta e così il piccolo Cherif non ha aspettato di arrivare al San Paolo di Savona: la scorsa notte alle 00.59 è venuto al mondo a bordo di un'ambulanza di Pietra Soccorso.

I militi della pubblica assistenza pietrese, unitamente all'automedica Sierra 2, avevano caricato la mamma in quel di Albenga dirigendosi il più in fretta possibile verso l'ospedale di Savona: in autostrada, all'altezza di Borghetto Santo Spirito, il lieto evento conclusosi fortunatamente per il meglio.

Quello di questa notte non è il primo caso di un parto sull'autostrada A10, era già successo nell'agosto del 2021: in quel caso il parto avvenne all'altezza di Feglino.