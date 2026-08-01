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Savona | 01 agosto 2026, 14:15

Grave incidente a Zinola, 27enne è ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata

È tifoso del Savona, annullata la festa degli Ultras a Lavagnola. La società: "Torneremo a tifare insieme, ancora più forti"

Grave incidente a Zinola, 27enne è ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata

È ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure il 27enne Mattia Nasca, coinvolto in un incidente ieri sera sull'Aurelia a Zinola. 

Lo scontro tra la moto sul quale si viaggiava il giovane e un'auto si è verificato in via Lazzaro De Maestri poco dopo le 22.00. 

Sul posto era intervenuta un'ambulanza della Croce Rossa di Vado e l'automedica del 118.

Il ferito, attualmente in gravi condizioni, è stato trasportato in codice rosso al nosocomio pietrese. 

Erano intervenute anche la polizia locale e la polizia stradale per regolare il traffico e rilevare il sinistro.

Della Valle di Vado, lavoratore all'Alstom e tifoso del Savona, è membro del gruppo dei "Pessimi Elementi" che ha deciso di annullare la festa degli ultras prevista per questo pomeriggio a Lavagnola nella zona del campo Scaletti

"Il Savona è vicino al proprio tifoso, vittima di un grave incidente. Siamo qui, ti aspettiamo: torneremo a tifare insieme, ancora più forti" le parole della società biancoblu.

Redazione

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