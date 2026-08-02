Notte di super lavoro per il 118, numerosi casi di intossicazioni da alcol e risse tra i giovani nel Savonese

Notte intensa per i soccorritori del 118 e per le ambulanze nel savonese. Si sono registrati infatti numerosi interventi legati all’abuso di alcol e per risse, soprattutto tra i più giovani.

Le richieste di aiuto si sono concentrate nelle ore centrali della notte, tra locali, piazze e zone della movida, con diversi ragazzi soccorsi per intossicazione etilica o per litigi tra gruppi.

Nel savonese, le ambulanze sono intervenute più volte nel corso della notte soprattutto ad Albenga, Alassio, Andora, Laigueglia e Finale.

Fortunatamente, nella maggior parte dei casi le condizioni non sono risultate gravi, ma tali da richiedere comunque l’intervento dei sanitari.

Il fenomeno, ormai ricorrente nei fine settimana, conferma una tendenza preoccupante legata al consumo eccessivo di alcol tra i giovanissimi. Non si tratta di episodi isolati: già in altre occasioni nel savonese e lungo la riviera si erano registrati “super lavori” per il 118, con decine di interventi in una sola notte .

