Investito da un treno ad Albisola, la vittima è Simone Scarrà

È Simone Scarrà la vittima dell'investimento ferroviario avvenuto questa mattina alla stazione di Albisola.

24 anni, residente con i genitori alla Foce, Scarrà aveva trascorso la serata in compagnia di alcuni amici in una discoteca del luogo. Secondo quanto finora ricostruito, il 24enne sarebbe rimasto solo sulla banchina quando, per cause ancora da accertare, è stato colpito da un locomotore che lo ha scaraventato contro una panchina.

A lanciare l'allarme sarebbero stati gli amici, preoccupati perché non riuscivano a rintracciarlo.

I soccorsi sanitari della Croce Verde Albisolese, giunti sul posto assieme ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane.

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Appassionato di calcio, giocava come attaccante. Avrebbe compiuto 24 anni il prossimo 29 ottobre.