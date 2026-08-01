Investito da un treno ad Albisola: la vittima è un 23enne di Genova, stava tornando a casa dopo una serata in discoteca

È il 23enne Simone Scarrà, residente a Genova, la vittima del drammatico incidente avvenuto questa mattina nei pressi della stazione di Albisola. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato travolto da un locomotore mentre rientrava nel capoluogo ligure dopo aver trascorso la serata in discoteca con alcuni amici.

Poco prima dell’accaduto si sarebbe allontanato dal locale per andare a fare colazione. Gli amici, arrivati intorno alle 5.15 sulla banchina della stazione, avrebbero notato un corpo a terra senza però collegarlo immediatamente alla sua assenza. Solo dopo circa quindici minuti, preoccupati per non riuscire a contattarlo, lo avrebbero chiamato al telefono. Uno di loro avrebbe quindi sentito squillare il cellulare vicino al corpo e riconosciuto l’amico dai pantaloni e dalle scarpe.

Sul posto sono intervenuti i sanitari di Sierra 1, che hanno solo potuto constatare il decesso, insieme a Carabinieri, Polfer, Vigili del Fuoco e ai volontari della Croce Verde di Albisola.

Le indagini sono ancora in corso, ma secondo quanto emerso dalle immagini della videosorveglianza, il 23enne si trovava sul bordo della banchina quando sarebbe stato urtato dal mezzo ferroviario in transito verso Genova. Il violento impatto lo avrebbe poi sbalzato contro una panchina poco distante, senza lasciargli scampo.

Nel frattempo, la circolazione tra Savona e Cogoleto è rimasta a lungo sospesa su disposizione dell’autorità giudiziaria, provocando pesanti ripercussioni sul traffico ferroviario della mattinata: i treni Intercity e Regionali hanno registrato ritardi fino a 100 minuti, oltre a limitazioni e variazioni di percorso.