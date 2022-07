Tomatis (FdI): "Rivolgersi agli ambulatori medici in alternativa al pronto soccorso fantasma? Ennesima presa in giro del presidente Toti"

"Rivolgersi agli ambulatori medici in alternativa al pronto soccorso fantasma? Ennesima presa in giro del presidente Toti". Roberto Tomatis, consigliere comunale di Albenga, continua la sua battaglia per la riapertura del pronto soccorso all’ospedale Santa Maria di Misericordia, ma anche ad un potenziamento dei servizi assistenziali dello stesso nosocomio "che – a suo dire – dovrebbe essere un’eccellenza per il Ponente Ligure e non solo per il comprensorio albenganese".

"E invece – sottolinea con forza Tomatis – il pronto soccorso è stato chiuso dieci anni fa e ora anche il Punto di primo intervento è stato soppresso dall'assessore e presidente Giovanni Toti che governa in Regione. Un PPI che, è bene precisare, gestiva anche delle patologie minori ma essenziale per il Santa Corona di Pietra Ligure ora appesantito da casi medici provenienti da un territorio decisamente molto ampio".

"E’ chiaro ed è palese - aggiunge Roberto Tomatis - che la volontà - è quella di concentrare le risorse economiche in altri plessi ospedalieri probabilmente per poi tirare fuori il coniglio dal cilindro con la privatizzazione totale dell’ospedale di Albenga. Così facendo si porterà alla privatizzazione di una eccellenza tutta Albenganese come il Santa Maria di Misericordia. Purtroppo ci sono partiti come la Lega che non hanno mai mosso un dito ed ora hanno deciso di tirare fuori la testa dalla sabbia sentendo odor di elezioni".

"Gli albenganesi hanno bisogno di azioni concrete e ordini del giorno in consiglio regionale che riportino ad Albenga ciò che ci è stato sottratto ingiustamente e non certamente di una propaganda elettorale iniziata in questi ultimi giorni con la Lista Toti ed ora con il Carroccio" conclude Tomatis.