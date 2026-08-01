Millesimo, Garofano: "Sul bilancio Picalli continua a non prendere un canale"

"In cinque anni da Vicesindaco con delega al Bilancio ho cercato in tutti i modi di spiegare a Picalli come funziona la gestione finanziaria e la programmazione di un Comune. Evidentemente con scarsi risultati, visto che ancora oggi, quando si parla di numeri e strategie per il paese, dimostra di non prendere un canale. La sua dichiarazione di voto è confusa, contraddittoria e priva di qualsiasi fondamento".

Il sindaco di Millesimo, Francesco Garofano, replica ai consiglieri di opposizioni del gruppo "Progetto Millesimo", Aldo Picalli e Riccardo Schettini.

"Parlare di 'navigazione a vista' di fronte a un Ente che presenta conti in equilibrio, zero debiti e fondi di riserva capienti fa sorridere. Ma al di là della dialettica politica, quello che provo è un profondo rammarico per un voto contrario al bene di Millesimo".

"Per fortuna il voto della minoranza non incide sulla concreta realizzazione dei progetti, tuttavia sul piano politico resta un dato amaro: su interventi di questa portata, da chi dichiara di amare il proprio paese mi sarei aspettato un voto favorevole, o come minimo un'astensione", aggiunge Picalli.

"Invece, pur di darci contro a tutti i costi, la minoranza ha scelto di fare un'opposizione cieca, dicendo incredibilmente NO all'estensione dei varchi di videosorveglianza su tutto il territorio comunale, alla manutenzione dell'ascensore della Scuola dell'Infanzia, ai nuovi defibrillatori destinati alla Scuola Primaria e agli impianti sportivi, al cofinanziamento per la riqualificazione dei giardini di Piazza IV Novembre e alla manutenzione straordinaria del verde pubblico. Inoltre il voto contrario della minoranza è stato verso la sinergia messa in atto per le nuove tribune, e la messa in sicurezza e all'agibilità per il campo sportivo di Viale Mameli".

"Le lezioni di bilancio da chi non se ne è mai occupato e le polemiche estive stanno a zero. A parlare per noi sono la trasparenza, i conti in ordine e la concretezza dei fatti per i cittadini di Millesimo", conclude Garofano