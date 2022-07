Pietra Ligure: acqua cristallina, belle spiagge, albero di Fofoti e no, non siamo ai Caraibi

Benvenuti in un’altra puntata di Pensavo di essere ai Caraibi e invece... Siamo a Pietra Ligure, una delle mete più gettonate da chi va in Liguria e non è difficile capire il perché.

Bandiera blu e tanto basterebbe come garanzia della location, magia vera. Cielo azzurro, mare trasparente, spiaggia libera. Oddio, spiaggia... È il paradiso terrestre. Non ci credete? Nemmeno noi, all’inizio, ma abbiamo scoperto (non senza un certo stupore), un posto dove correre subito a piantare l’ombrellone e fare foto a manetta.

In quest’oasi caraibica, geolocalizzata tra Loano e il Santa Corona, è possibile ammirare il simil albero di Fofoti, caratterizzato da una forma inclinata, per ricordarvi che non esiste solo l’isola di Aruba. Una spiaggia così scenografica da sembrare il set di un film, sperando che dopo questo articolo non venga invasa!

Camminando tutt’intorno si viene letteralmente avvolti dalla tiepida brezza, che porta con sé i profumi del Mediterraneo, il che rende tutto molto wild. Eh, vabbè. Bagno a mezzanotte? Ma certo, perché quando vi ricapita?