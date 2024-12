L'Asl "a caccia" di quattro primari per gli ospedali Santa Corona e San Paolo

L’Azienda sanitaria è alla ricerca di quattro nuovi primari che andranno a ricoprire ruoli chiave in altrettante Strutture Complesse: Medicina 1 al San Paolo di Savona e Cardiologia, Radiologia e Medicina Nucleare al Santa Corona di Pietra Ligure. I bandi di concorso sono stati approvati dalla direzione e saranno presto pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

La Struttura Complessa di Radiologia di Ponente, che serve sia il Santa Corona di Pietra Ligure che il Santa Maria di Misericordia di Albenga, è attualmente guidata dalla dottoressa Francesca Lacelli, in qualità di sostituto. Nel 2023 questa struttura ha garantito 143.502 prestazioni complessive tra i due ospedali. Al Santa Corona sono state eseguite 105.862 prestazioni, suddivise tra interventi per il Pronto Soccorso, attività in intramoenia, screening, pazienti ospedalizzati e prestazioni per pazienti esterni. Tra queste si contano 16.409 ecografie, 64.714 esami radiologici, 4.265 risonanze magnetiche, 6.057 prestazioni di senologia e 14.417 tomografie computerizzate. Al Santa Maria di Misericordia, invece, nel 2023 sono state erogate 37.640 prestazioni, tra cui 5.199 ecografie, 22.230 esami radiologici, 560 risonanze magnetiche, 4.224 esami di senologia e 5.427 tomografie computerizzate.