“Danza e Tradizioni” a Testico: torna la rassegna di Balfolk

”Danza e Tradizioni”, rassegna giunta alla sua quarta edizione, si terrà il 24 Luglio alle 21.15 a Testico, in piazza IV Novembre. Una Soirée di Balfolk con i musicisti liguri Filippo Gambetta (all’organetto) e Sergio Caputo (al violino), artisti sono accomunati dalla passione per le musiche di tradizione, ma anche a nuove composizioni ad esse ispirate, che creano un connubio sonoro tra melodie da danza come polke, scottish, bourrée e i colori delle musiche nord africane e mediterranee.

Il duo si esibirà con un repertorio tradizionale da ballo europeo dando vita ad un balfolk, che comprende un insieme di danze di origine popolare e di musica Folk. Ingloba diverse tradizioni da numerosi paesi europei: in particolare la Francia, Belgio, Paesi Bassi, Germania e Italia. La maggior parte dei balli ha origini francesi, irlandesi, guascone e occitane e sono meta di incontri che si sviluppano sotto forma di spettacolo dove il pubblico è contemporaneamente spettatore o esecutore di coreografie di danza stereotipate.

L’esibizione sarà preceduta alle 20.30 da un corso gratuito di avvicinamento ai balli occitani per chi, nuovo a questo tipo di danze, volesse imparare alcuni dei passi base per poi danzare insieme ai ballerini più esperti.

L’evento, a ingresso libero, è organizzato e curato dall’Amministrazione del Comune di Testico.