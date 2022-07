Diocesi Savona-Noli, aperte le iscrizioni per i pellegrinaggi Unitalsi a Lourdes e in Terra Santa

La sottosezione di Savona e Varazze dell'Unitalsi Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali organizza due pellegrinaggi in altrettanti luoghi tradizionalmente mete di viaggi che uniscono spiritualità e cultura.

Dal 2 al 5 settembre sarà possibile partecipare al pellegrinaggio a Lourdes, nel dipartimento francese degli Alti Pirenei e nel cui santuario viene venerata Nostra Signora di Lourdes, apparsa nel 1858 nella grotta di Massabielle a Bernadette Soubirous. "È 'la città della gioia', il luogo per eccellenza in cui i malati si sentono accolti e al centro dell’attenzione, cosa che nella nostra società non avviene spesso", afferma Angela Bruzzone, presidente della sottosezione Unitalsi. Il santuario è insignito della distinzione onorifica pontificia Rosa d'Oro e si stima che dal 1860 sia stato visitato da circa settecento milioni di persone.

Dal 16 al 23 novembre si terrà invece il viaggio in Terra Santa, regione compresa tra il Mar Mediterraneo e il fiume Giordano, attualmente divisa tra Israele e i territori amministrati dall'Autorità Palestinese e in cui per la cristianità nacque, predicò, fu crocifisso e risorse Gesù, incarnazione del Verbo. In essa si trovano le città legate alla vita del Cristo: Betlemme, Gerusalemme e Nazaret.

Gli spostamenti per entrambi i pellegrinaggi saranno effettuati in aereo. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 3349336752 o scrivere un'e-mail all'indirizzo savona@unitalsiligure.it.