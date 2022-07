A Finalborgo ritorna "Il suon di lei - Origin", lo spettacolo con storie di 8 donne cantate da Noma

Musiche fatte di parole e accordi studiati in ogni particolare e messe in scena in una scenografia underground arricchita da vere e proprie chicche d'arte poetica moderna.

Torna così in scena questa sera, 25 luglio, alle ore 21.30 ai Chiostri di Santa Caterina in Finalborgo, lo spettacolo "Il suon di lei - Origin", con la cantante finalese Greta Dressino (in arte Noma) insieme a Luca Felici, Claudio Cinquegrana, Massimo Trigona e Alfio Badano.

Sul palco scenderanno le storie di otto "donne oltre confine" che con il loro contributo, la loro forza, il loro coraggio (e purtroppo, molto spesso, anche la loro sofferenza) hanno contribuito a cambiare il corso della storia, nei testi scritti da Gloria Bardi, parte della regia nell'Associazione di idee "BaSta" insieme a Stefano Stacchini, poeta visivo che vanta collaborazioni con artisti del calibro di Andrea Bocelli e i cui video e chiaroscuri d'autore impreziosiranno la scenografia.

Jeanne Hébuterne, Maria Callas, Mia Martini, Margherita Hack, Simonetta Vespucci, Azucena Villaflor, Artemisia Gentileschi e Marlene Dietrich. Queste le otto protagoniste dei brani che "calcheranno" il palco dopo un paio d'anni dall'uscita dell'album: "Avremmo voluto portarlo direttamente in teatro - ci spiega Noma - poi per le vicende Covid l'uscita dello spettacolo è stata posticipata, ma per come è stato strutturato il suo habitat naturale è proprio il teatro".