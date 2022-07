Cristina Sartorio: "Ho creato ‘CriSkin’ per arrivare dalla pelle al cuore"

“La cura della pelle è come un cerchio perfetto: centro e perimetro devono coincidere, secondo una visione olistica che considera la Bellezza un insieme di corpo e anima. Ciò che appare rimanda a ciò che è, e ciò che è influenza ciò che appare: un sentimento, un’emozione riflettono uno sguardo. Ma è altrettanto vero che anche uno sguardo riconduce al centro del cuore di un pensiero, di un’emozione e di un sentimento stesso”. Esordisce così Cristina Sartorio, stimato medico chirurgo estetico torinese autrice del bestseller ‘La Bellezza dell’Imperfezione’ (HCA Edizioni) ed eclettica ideatrice di ‘CriSkin’, la nuova linea cosmeceutica sartoriale e del tutto naturale che comprenda la più completa e aggiornata gamma di prodotti per ottimizzare a 360° la cura della propria pelle. Un prodotto esclusivo, frutto di un lungo periodo di studio e sperimentazione, pronto a conquistare chi ama la qualità nel valorizzare al massimo la propria persona con attenzione, qualità e risultato.

“La cura della pelle, pertanto, si fa tappa fondamentale e altrettanto imprescindibile all’interno di un percorso di consapevolezza progressiva che ci fa capire che non esiste un tempo per la cura della stessa, ma è sempre tempo di curarsi di sé. Spesso molti erroneamente la legano semplicemente all’estate, e quindi alla montagna, al mare, intendendola per lo più come il ricorso a una protezione stagionale dall’effetto dei raggi ultravioletti e quindi dalle intemperanze del clima” prosegue, approfondendo il ragionamento Cristina Sartorio. “Fatto, questo, che necessariamente comporta anche la coscienza di una presa in carico della cura della propria cute anche nei luoghi del vivere quotidiano, che in qualche maniera subiscono gli stessi cambiamenti dell’atmosfera gravati anche dall’inquinamento. Che può essere anche di tipo psicofisico, una forma di stressa personale, le polveri sottili. Tutti gli agenti patogeni che contribuiscono a minare la qualità dell’aria, e richiedono necessariamente un’opportuna terapia di contrasto”.

Ed ecco, quindi, la risposta efficace di ‘CriSkin – Sartorial Skin Care’: “Il tutto con lo studio di formule personalizzate, sartoriali, uniche, che hanno la capacità di avvicinarsi sempre di più al concetto di intelligenza cutanea, andando a rispettare la pelle non rovinando la barriera cutanea naturale. Per questo è nata ‘CriSkin’, la più completa e moderna gamma di prodotti che riproduce l’artigianalità di formule di laboratorio, esaltandone i componenti alla base con i reciproci e interattivi effetti benefici. Prendendo le mosse da un approccio inedito, lontano dagli scimmiottamenti e dagli stilemi di quanto già preesistente sul mercato, al fine di aprire una via e una coscienza nuove nel miglioramento della valorizzazione del rapporto con la propria cute”.

Un assunto importante, che mostra dunque come “I punti di forza di ‘CriSkin’ sono la scelta dei componenti naturali, la loro percentuale, l’integrazione tra essi, i veicoli transdermici impiegati per arrivare al target cutaneo interessato. E, con loro, la freschezza delle formule, la loro impalpabilità, la loro modularità, la loro profumazione delicata comprensiva di un meccanismo attivante sensoriale a livello neurologico. Dulcis in fundo, il grado di penetrazione dei principi attivi, più veloce e performante rispetto alla media, ottenuto grazie a composti biotecnologici di nuova concezione”.

‘CriSkin – Sartorial Skincare’ è disponibile presso gli studi medici di Cristina Sartorio di Torino e Santa Margherita Ligure, e on line sul sito ufficiale www.criskincosmeceutical.it. Più informazioni anche su www.cristinasartorio.it.