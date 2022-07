Appuntamenti con... "Testa di Rapa", stasera a Tovo San Giacomo

"Testa di Rapa" dell'albenganese Gino Rapa è stato per molte settimane uno dei libri più venduti in Liguria nel periodo natalizio.

Un successo, forse inatteso, che ha premiato il coraggio dell'editore Diego Delfino (Edizioni Delfino Moro): “In effetti le vendite sono andate immediatamente oltre le più rosee previsioni, ma è importante sottolineare anche l'alto gradimento dei lettori per un testo di facile lettura, piacevole e nello stesso tempo istruttivo”.

Soddisfatto, ovviamente, l'autore Gino Rapa: ”La soddisfazione è doppia. Ringrazio tutti coloro che hanno acquistato e letto 'Testa di Rapa' anche perchè hanno permesso di contribuire all'acquisto di materiale sanitario per il Reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale Gaslini di Genova”.

E in questi giorni inizia la... “tournèe” estiva per 'Testa di Rapa". Questa sera sarà a Tovo San Giacomo per la rassegna estiva "Una sera, un libro" organizzata dalla biblioteca civica "Mario Borsalino". L'appuntamento è per le ore 21 nel giardino Fratelli Bellagamba al Poggio con la conduzione di Nicoletta Piccardo. Al termine è previsto un rinfresco offerto dalla Pro Loco.

Prossime date: 3 agosto ad Albenga ore 21 nel Chiostro Ester Siccardi, 6 agosto ore 17 in piazza Nani a Ormea, il 7 agosto ore 21 ad Alassio nell'auditorium della Biblioteca.

“Non abbiamo potuto purtroppo soddisfare tutte le richieste di presentazione pervenute – sottolinea l'editore – in quanto le copie del libro sono ormai in via di esaurimento e nei nostri progetti non è prevista una ulteriore ristampa, ma piuttosto una nuova opera di Gino Rapa, magari proprio per il prossimo Natale!".

"Testa di Rapa due"? Restiamo in attesa.