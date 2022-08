Albenga, il 6 agosto concerto dei "Piano B" in piazza del Popolo

Sabato 6 agosto in piazza del Popolo alle ore 21:00 si terrà il concerto live offerto e sponsorizzato dal comune di Albenga dei “Piano B”.

Biografia: "Piano B" Live Music nasce nel 2020 da un'idea di alcuni elementi dell'attuale formazione con l'intento di rivisitare quelli che sono stati i più grandi successi del panorama musicale sia italiano che internazionale (Fiorella Mannoia, Lucio Dalla, Vasco Rossi, Claudio Baglioni, Loredana Bertè, Mina, Pino Daniele, Irene Grandi, Marco Mengoni, Elisa, Diodato, Emma Marone, Toto, Adele, Steve Wonder, Coldplay, Michael Jackson, Paul McCartney, ecc.) e riproporli in chiave contemporanea in un'esibizione che arriva a coprire fino a più di 2 ore di musica suonata completamente dal vivo.

Tutti i componenti della formazione "Piano B" vantano esperienze musicali ventennali nel panorama Ligure ed Italiano. In occasione di questo Concerto avremo la partecipazione straordinaria al sax Tenore e soprano del Maestro Fabio Tessiore (Docente dell'Accademia Musicale di Finale Ligure)

La formazione: India Giordano (voce), Alessio Nicolo' (chitarra), Carmine Pollio (basso), Matteo Ferrando (batteria), Mario Rossello (tastiere) e Fabio Tessiore (sax).