"I vestiti nuovi dell'imperatore", quarto appuntamento con la rassegna "Albissola Kids"

Quarto appuntamento col teatro ragazzi della rassegna "Albissola Kids", previsto per martedì 2 agosto alle ore 21:15 presso il Parco Faraggiana: "I vestiti nuovi dell'imperatore" della Compagnia Teatrale Nati da un Sogno, Teatro Ragazzi-Fiaba per bambini dai 3 anni in su.

Un re vanitoso, una società opportunista, un bambino sincero: una divertente fiaba antica che parla il linguaggio di oggi, che incanta e educa ai valori della verità e mette in guardia sul culto dell’apparire. Testo Marta Arnaldi e Roberta Bonino; regia Roberta Bonino-Andrea Chiovelli; interpreti Jessica Battiston, Andrea Chiovelli, Roberta Bonino; costumi Monica Redaelli; scenografie Emanuela Borra.

Trama - La fiaba parla di un imperatore vanitoso, completamente dedito alla cura del suo aspetto esteriore, e in particolare del suo abbigliamento. Un giorno arrivano in città due imbroglioni che spargono la voce di essere tessitori e di avere a disposizione un nuovo e formidabile tessuto, sottile, leggero e meraviglioso, con la particolarità di risultare invisibile agli stolti e alle persone non adatte alla propria carica I cortigiani inviati dal re non riescono a vederlo; ma per non essere giudicati male, riferiscono all'imperatore che il tessuto è davvero splendido e mai visto prima. L'imperatore, convinto, si fa preparare dagli imbroglioni un abito. Quando questo gli viene consegnato, però, l'imperatore si rende conto di non essere neppure lui in grado di vedere nulla; attribuendo la non visione del tessuto a una sua indegnità che egli certo conosce, e come i suoi cortigiani prima di lui, anch'egli decide di fingere e di mostrarsi estasiato per il lavoro dei tessitori. Col nuovo vestito sfila per le vie della città di fronte a una folla di cittadini i quali applaudono e lodano a gran voce l'eleganza del sovrano, pur non vedendo alcunché nemmeno essi e sentendosi essi segretamente colpevoli di inconfessate indegnità. L'incantesimo è spezzato da un bimbo che, ridendo a più non posso grida con innocenza: "Il re è nudo!". Ciononostante, il sovrano continua imperterrito a sfilare come se nulla fosse successo.