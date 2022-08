Contenzioso tra comune e Ata, Lega Savona: "Ricadute sui contribuenti in caso di esito negativo"

"Il rapporto tra ente locale e i cittadini è un rapporto che dovrebbe essere improntato al principio della trasparenza, non a caso l'istituzione provvede su obbligo legislativo (D. Lgs 33/2013) a dare pubblicità a tutti gli atti e provvedimenti che ineriscono l'attività amministrativa, e fin lì più o meno tutto bene, poi però andando al concreto le scelte e gli indirizzi di natura politica si nascondono, per così dire, nelle griglie di regolamenti e statuti, per cui al cittadino resta solo la notizia, ultimo destinatario di danni provocati da altri." Lo afferma in una nota il segretario cittadino della Lega di Savona Giorgio Calabria.

"La "madre di tutte le battaglie", ovverosia l'Ata, continua a mietere vittime, come risulterebbe da quanto dichiarato dall'assessore Auxilia. A seguito dell'incerto esito del contenzioso "fratricida" tra comune e Ata, devono spiegare la logica di un ente che ha l'85% di azioni di Ata, per 1 milione e 700 mila euro, somma dovuta per legge per manutenzione a bonifica di discarica tra l'altro di proprietà comunale (Cima Monta'), in caso di esito negativo, appunto, per il comune, il milione e sette ricadrebbe sulla Tari, cioè sul cittadino contribuente, mi risulterebbe più ovvio, data la quota azionaria dell'85% comunale, che il dovuto fosse a bilancio con recupero ripartito sul famoso disavanzo" conclude Calabria.