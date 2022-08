Fisco, Foscolo (Lega): "800 euro al mese a padri separati"

"Grazie a una battaglia vinta da Matteo Salvini si passa dalle parole ai fatti. Arriva un aiuto concreto per i padri separati che si sono trovati in difficoltà a causa dell’emergenza Covid e che non hanno potuto onorare del tutto - o solo in parte - il pagamento dell’assegno di mantenimento per i figli. A chi dimostrerà di aver avuto una flessione delle entrate durante la pandemia, e se non si supera il tetto reddituale reddito di 8.174 euro, arriveranno 800 euro al mese per la durata di un anno".

Lo dice in una nota Sara Foscolo, deputata della Lega e componente della Commissione Affari sociali.

"I dettagli della procedura verranno pubblicati sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia. Con questo risultato la Lega dimostra di essere passata dalle parole ai fatti e che nonostante le elezioni anticipate si riescono comunque a portare a buon fine gli impegni presi", conclude la Foscolo.