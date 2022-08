"80 voglia di pane, acciughe & ceramica", il 10 agosto contest gastronomico ad Albissola

Pane, acciughe e ceramica, il contest gastronomico organizzato dal comune di Albissola Marina in collaborazione con Indaco Eventi, Ad Communication e Rosso Pistacchio, è giunto alla quarta edizione ed ha scelto per questa versione estiva la strada del divertimento puro.

Per questo Uga l’acciuga, testimonial nata dalle mani della ceramista Monica Viglietti, non ha esitato a indossare ombretti fluo e spalline imbottite e a catapultarsi nei fantastici anni 80.

Il 10 agosto quindi, a partire dalle 19 in poi, le strade di Albissola Marina torneranno indietro nel tempo con il contest gastronomico e lo street food che ha visto i ristoratori cimentarsi in ricette e cocktails di ispirazione vintage, con gli allestimenti dedicati e con i numerosi punti musicali, primo tra tutti il concerto in Piazzale Liguria della cover band Sound Machinery.

I visitatori potranno passeggiare assaggiando “Una acciuga spericolata “ o “Sotto il segno dei pesci” e percorrere , seguendo la mappa, un golosissimo viaggio nel passato.

In piazza Rossello troveremo inoltre il concerto degli “Uma Rells"e in Via Colombo il rock dei “Booridda Rolls". L’allegria della Equipage Ambassadors Dixie and Street band toccherà in maniera itinerante tutto il paese.

Alle 22 in piazzale Liguria la premiazione dei piatti in gara, con una giuria di estrema competenza, accompagnata da un illustre ma divertente incompetente: il creatore della pagina Facebook Cucinaremale che consegnerà un premio speciale al piatto più elaborato. Una piccola anteprima delle ricette su può apprezzare sulla pagina Facebook LoveAlbissola nella quale Uga l’acciuga, in lische e pinne, duetta in divertenti interviste a due, idea e realizzazione di Nico Amoroso, con i protagonisti di questa edizione. Ovviamente il dress code è anni 80!!

"Un ringraziamento particolare dice Laura Forzano Consigliere Comunale con Delega al Commercio, va a tutti i nostri commercianti che hanno aderito con entusiasmo a questa iniziativa mettendosi in gioco per animare le vie del nostro paese in questa serata di piena estate", spiegano gli organizzatori.