Borgio Verezzi, l'Amministrazione: "Pronti al dialogo ma su basi concrete e per il bene della comunità"

"Ogni cittadino, a Borgio Verezzi, da ognuno di noi, così come dalla politica in generale, si aspetta comportamenti adeguati fatti di competenza, di dialogo concreto e leale; e, soprattutto, risultati concreti (non i soliti giochini della politica politicante). Bene sottolineare che in questa Amministrazione tutti lavorano con competenza passione, concretezza e fatti"

Arriva a mente fredda, dopo qualche giorno dall'ultimo consiglio comunale, la replica dell'Amministrazione alle accuse rivolte dal gruppo di minoranza "Borgio Verezzi X Tutti" circa alcuni atteggiamenti tenuti dagli amministratori in occasione dell'assemblea cittadina.

"I fatti, ad esempio, sono questi - spiegano dalla maggioranza, elencando le principali opere avviate e che saranno completate entro ottobre 2023 - Passeggiata a mare (tratto Lido- Rivamare); l'illuminazione, l'allargamento e la manutenzione straordinaria dei muretti di via N. Sauro in due lotti; la messa in sicurezza della frana in via Valle; il rifacimento di diversi ciottolati come nelle vie Machermo, Valdemino, Crosa e Fontana, nell'ultimo tratto di via alla Chiesa, in via Verezzi (dove sono stati sistemati anche i sottoservizi e tre rampe) e nell'ultimo tratto di via San Giuseppe; si è proceduto con l'efficientamento energetico, l'acquisto di un nuovo furgone con cestello; sono stati effettuati interventi base agli impianti sportivi; intervento urgente per la messa in sicurezza della cupola della Tomba dei Cucchi; realizzata la protezione a valle 'giro Erche' (Via Barrili); un nuova ringhiera in acciaio inox posizionata nella zona lido-molo; rifacimento del tratto di marciapiede tra la stazione RFI e il sottopasso Lido".

"L’investimento totale previsto per realizzare le opere in elenco è di 2.436.700 euro - aggiungono - le varie opere sono progettate e finanziate. A quanto sopra vanno sommate: la gestione quotidiana del territorio e dei servizi; la messa in opera e la gestione del piano urbanistico comunale, i lavori per le scuole e le relative complessità, i nuovi progetti e l’apertura della scuola materna comunale, le varie iniziative quali 56° festival teatrale, le manifestazioni estive, le grotte e il Castellaro, i rapporti con le associazioni, con le tante necessità di chi ha bisogno di supporto e tanto altro ancora".

"Questi i fatti, tanti in una realtà piccola nelle risorse ma grande nelle attese di qualità - puntualizzano dall'Amministrazione - Abbiamo elencato i più significativi, tutto è documentato presso gli uffici comunali, è quanto abbiamo promesso durante la campagna elettorale e siamo impegnati a realizzarlo".

"Certo il lavoro è tanto e ogni contributo valido, concreto ci aiuta a migliorare - aggiungono - Certo che le riflessioni aiutano; certo che spesso le riflessioni fini a se stesse, pur ben presentate creano disagio. I fatti sono agli occhi di tutti, così come le priorità; sentire sempre che si vogliono 'tenere accesi i riflettori sui (molti) problemi del nostro piccolo paese' ci conforta e sicuramente ci aiuta a fare meglio. D'altra parte non solo qui vediamo la contrapposizione tra chi cerca di fare buona amministrazione per tutto il paese e chi è spesso contro a prescindere. Resta che siamo sempre pronti, come fatto in questi anni, a trovare dialogo su basi concrete per il bene della comunità".

"Impegniamoci tutti per essere parte positiva di un consiglio comunale fatto di contributi utili alla comunità, di pluralismo, di pari dignità, di solidarietà e di responsabilità" concludono dalla squadra del sindaco Dacquino.