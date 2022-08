Restyling via Nizza, proseguono i lavori: da metà agosto fino a novembre interventi a Zinola e in Corso Svizzera

Continuano i lavori di restyling della zona di levante in via Nizza a Savona e non mancheranno i disagi per la viabilità savonese.

Dalle 7 del 22 agosto e fino al 25 novembre a partire dall'altezza della concessionaria "Autoplanet" e fino alla chiesa di Zinola (per 50 metri verso Vado) incluso il tratto di via Quiliano, fino all'intersezione con via Lamberti, spazio agli interventi per la durata di più di tre mesi con la viabilità che subirà diverse modifiche.

Saranno presenti infatti divieti di sosta con rimozione forzata nell'arco delle 24 ore eccetto i veicoli della ditta esecutrice (sulle porzioni adibite a posteggio presenti nei tratti di via Nizza e via Quiliano) e sarà interrotto il transito veicolare sulla porzione di carreggiata di volta in volta interessata dai lavori presegnalata con un restringimento di corsia per entrambe le direzioni di provenienza incluso l'asse di via Quiliano proveniente da monti.

Sarà garantito il transito veicolare nelle direzioni consentite e confermata la fermata del bus presente sul lato mare a ponente di Via Brilla, con un contestuale spostamento della fermata attualmente presente sul lato monti in adiacenza alla chiesa di Zinola nella tratta immediatamente a ponente della chiesa.

Confermato inoltre l'attraversamento pedonale semaforico posto in prossimità di via Lottero.

Sarà garantita la percorrenza pedonale in base allo stato di avanzamento dei lavori, con deviazione della percorrenza pedonale dal marciapiede interessato dai lavori sul lato opposto (salvo garantire l'accessibilità pedonale alle proprietà laterali nei pressi degli attraversamenti tracciati nel tratto di via Nizza interessato).

Verrà istituito anche un limite di velocità di 30 km/h su tutta la tratta.

Proprio nel quartiere savonese, come annunciato dagli assessori Lionello Parodi e Ilaria Becco in un incontro di quartiere nell'Sms Zinolese, verrà realizzata una rotatoria.

La rotonda verrà creata probabilmente a settembre sull'Aurelia tra il distributore Q8 ed il ponte sul Torrente Quiliano. Prima ne verrà posizionata una temporanea per consentire il passaggio delle auto e successivamente quella definitiva che però verrà comunque testata.

Dal 29 agosto e fino al 25 novembre, più a ponente, invece sempre in via Nizza spazio alle lavorazioni dal tratto tra Villa Zanelli e fino alla rotatoria di Corso Svizzera (compreso il tratto di Corso Svizzera di collegamento con Piazzale Amburgo).

Nelle porzioni di volta in volta interessate dai lavori, secondo lo stato di avanzamento, sarà istituito un divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati delle tratte; sarà garantito il doppio senso di circolazione sull'asse viario di Via Nizza; sarà presente un divieto di circolazione veicolare in Corso Svizzera (tra via Nizza e Piazzale Amburgo), una direzione obbligatoria diritto in uscita dal cancello del Mercato Ittico e la conferma del dare precedenza in immissione su Piazzale Amburgo.

Sarà posizionato inoltre il preavviso di strada chiusa in direzione di via Nizza all'altezza di Piazzale Amburgo - lato monti in adiacenza al distributore di carburante Agip e predisposto un transennamento in Corso Svizzera, lato a monte ed a mare del tunnel ferroviario.

Sarà garantita tassativamente l'accessibilità in uscita ed entrata dei mezzi di soccorso dalla caserma del comando dei Vigili del Fuoco e sarà confermato l'attraversamento pedonale presente all'altezza dell'esercizio commerciale "Cascobene".

Lo scorso giugno non erano mancate le criticità sulla viabilità per i lavori tra corso Vittorio Veneto e lo Scaletto e il tratto tra la rotatoria di corso Svizzera e via Nostra Signora del Monte.