Plastica bruciata in un campo, a Campochiesa l'aria diventa irrespirabile. Cittadini preoccupati: "E' cancerogena" (FOTO)

Un forte odore di plastica bruciata e così, pur in una calda e afosa serata d'estate, ecco che gli abitanti di Campochiesa, in particolare in Regione Rapalline, sono stati costretti a barricarsi in casa.

E' accaduto nella serata di ieri, 5 agosto, dove, intorno alle 21, nell'aria si è diffuso un intenso e nauseabondo puzzo la cui origine lasciava pochi dubbi agli abitanti, preoccupati per gli effetti nocivi sulla salute delle persone di tale sostanza nell'aria.

Allertate le Forze dell'ordine, queste ultime hanno individuato, con l'ausilio dei residenti, il luogo da dove proveniva l'odore di bruciato: si trattava di un campo dov'è stato rinvenuto un bidone in metallo all'interno del quale erano ancora visibili alcuni residui di materiale plastico in combustione.

Sull'accaduto gli stessi agenti della Polizia locale faranno luce in queste ore, per accertare le responsabilità del caso e prendere i necessari provvedimenti.