Savona, nuovo tentativo di spaccata in un'attività nell'Oltre Letimbro. Torna d'attualità il problema sicurezza

Si torna a parlare di sicurezza nel centro di Savona dove negli ultimi due giorni appena trascorsi si sono segnalati due episodi di cronaca.

Nella giornata di ieri, venerdì 5 agosto, a essere colpita è stata una vetrata di un bazar di via Piave, nel centro cittadino, mentre nella notte appena trascorsa alcuni ignoti hanno tentato di introdursi all'interno di un bar di corso Tardy e Benech, nell'Oltre Letimbro scardinando la saracinesca dell'attività senza però riuscire a entrare.

"Si tratta dell’ennesimo atto di vandalismo e delinquenza che in questo periodo aumenta" dichiara il capogruppo della Lega in consiglio comunale, Maurizio Scaramuzza, che ricorda come "nello stesso periodo lo scorso anno sono accaduti cinque o sei episodi del genere".

Torna quindi di stretta attualità la raccolta di firme che cittadini e commercianti della zona hanno avviato nei mesi scorsi per chiedere maggiore attenzione al problema del degrado nella zona: "L’esposto con più di 500 firme portato a Prefettura, Questura e Comune voleva pur dire qualcosa. Anche se in comune dicono che la situazione è sotto controllo" chiosa Scaramuzza.