Savona, proseguono i raid vandalici: saccheggiato il distributore automatico di via S.G.Bosco (FOTO)

Una tre giorni di raid vandalici che sembra non trovare fine a Savona.

Probabilmente nella notte tra sabato e domenica è stato saccheggiato il distributore automatico "Time Out Easy" di via San Giovanni Bosco. I vandali hanno infatti distrutto il cambia monete.

Negli ultimi giorni è stata vandalizzata la vetrina dell'Emporio di Via Piave e alcuni ignoti hanno tentato di introdursi all'interno del Caffè Vergnano di corso Tardy e Benech, nell'Oltre Letimbro scardinando la saracinesca dell'attività senza però riuscire a entrare.

Raid anche nell'Eni Store di via Piave, nella "Macelleria dell'Angolo" tra via Don Minzoni e via Bazzino, in un'attività di via Sormano e nella panetteria "Pan d'na Volta" di Piazza Mameli.