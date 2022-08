"Pezzenti e parassiti...": dopo il video del motoscafo che sfreccia ostacolando i Canadair, gli insulti a chi critica

"Pezzenti e parassiti, più mi insultate e più la mia energia sale...". Questi i toni in un video che sta circolando pubblicamente, rimbalzato da diversi utenti, nel quale si vede il presunto responsable della scorribanda in mare che qualche giorno fa ha messo in pericolo le operazioni di due Canadair impegnati a recuperare acqua per spegnere il tremendo incendio che ha devastato la macchia ingauna. Le immagini documentavano l'azione di un motoscafo che l'8 agosto sfrecciava nei pressi dell'isola Gallinara, ad alta velocità, in acque ovviamente interdette alla navigazione, proprio mentre un aero aveva appena eseguito la manovra ed un secondo stava per planare, subito costretto - perché interrotto dal natante - a riprendere quota.

Il video nettissimo nella dinamica ha scatenato una ridda di polemica e una crescente indignazione, con appello alle forze dell'ordine perché individuassero il responsabile. Infatti l'autore del gesto è stato identificato. Ora, in un video di "risposta", le parole rivolte ai "pezzenti e parassiti" che si sono permessi di stigmatizzare la gravità della "corsa offshore" che ha messo in pericolo (oltre al pilota stesso) i due velivoli della flotta aerea del Dipartimento della Protezione Civile.