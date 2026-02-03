Sassello, sei nuovi casi di positività alla peste suina: sono in totale 69

Salgono i casi di positività alla peste suina a Sassello.
Dopo i 6 ungulati positivi al virus, nell'ultimo aggiornamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e della Val d'Aosta sono stati riscontrati ulteriori 6 casi.
In Liguria ne sono stati accertati due in provincia di Genova, uno ad Avegno (terzo caso in totale) e uno a Castiglione Chiavarese (dieci).
Il totale in regione sale a 1.208 casi.
Rimane invariato a 190 il numero dei Comuni tra Liguria e Piemonte in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.