Sassello, sei nuovi casi di positività alla peste suina: sono in totale 69

In totale in Liguria salgono a 1208

Salgono i casi di positività alla peste suina a Sassello.

Dopo i 6 ungulati positivi al virus, nell'ultimo aggiornamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e della Val d'Aosta sono stati riscontrati ulteriori 6 casi.

In Liguria ne sono stati accertati due in provincia di Genova, uno ad Avegno (terzo caso in totale) e uno a Castiglione Chiavarese (dieci).

Il totale in regione sale a 1.208 casi.

Rimane invariato a 190 il numero dei Comuni tra Liguria e Piemonte in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana. 

Luciano Parodi

