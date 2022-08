Borghetto, un progetto sperimentale per contenere i miasmi del depuratore: "Se funzionerà chiederemo di avere un impianto fisso"

“Ormai da più di un anno - dichiara il sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa - e cioè da quando l’impianto riceve i reflui provenienti da Albenga, precisamente della sponda sinistra del Centa, le problematiche legate ai miasmi generati dalle lavorazioni del depuratore si sono nettamente accentuate. In precedenza i miasmi venivano percepiti quasi esclusivamente in prossimità dell’impianto ma dopo il collettamento di Albenga vi sono stati numerosi episodi in cui gli odori sono stati nettamente percepiti anche in alcune zone vicino al centro del paese. Ciò non è assolutamente accettabile né per i cittadini di Borghetto né per i numerosi turisti che frequentano la nostra cittadina. Per questo motivo, già da tempo, ho posto la questione in sede di assemblea provinciale dei sindaci dell’ATO idrico e ho chiesto alla Servizi Ambientali di adottare tutte le iniziative utili per risolvere la problematica. Ringrazio i vertici societari e il Direttore Generale per essersi prontamente attivati”.