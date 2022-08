Zuccarello, concerto del M° Simone Stella alla chiesa di San Bartolomeo

Il 23 agosto alle 21.15 il M° Simone Stella, organista titolare della Chiesa della Santissima Annunziata di Firenze si esibirà presso la chiesa di San Bartolomeo a Zuccarelloù in un concerto organizzato dall’associazione culturale Vallinmusica, che si occupa del recupero e la valorizzazione del patrimonio artistico e organistico del Ponente Ligure.

Il M° Simone Stella è un organista, clavicembalista, pianista e produttore discografico fiorentino classe 1981. Dopo essere stato nominato da Gustav Leonhardt vincitore del Concorso Organistico Internazionale “Agati-Tronci” di Pistoia nel 2008, ha intrapreso un'intensa attività concertistica solistica, esibendosi in numerosi festival in Italia, Svizzera, Spagna, Olanda, Stati Uniti e Brasile, dove ha tenuto anche masterclass come docente presso il Conservatorio Nazionale del Pernambuco.

Stella è particolarmente conosciuto e apprezzato per la monumentale attività discografica che lo ha portato negli ultimi 10 anni a produrre circa 80 dischi solistici. Tra le numerose incisioni discografiche per la casa olandese Brilliant Classics figurano le opere omnie per organo e clavicembalo di Buxtehude, Böhm, Reincken, Walther, Froberger, Pachelbel, Zachow, Campioni, Giovanni Picchi e Sardelli, oltre a dischi di Bach, Rameau e Cherubini per le etichette OnClassical e Amadeus Rainbow, tutti riconosciuti coi massimi voti dalla critica internazionale (Musica, Amadeus, Diapason, Fanfare, Klassik, BBC Music Magazine tra gli altri). La sua integrale in 13 cd delle opere di Johann Pachelbel ha ricevuto il primo premio e il premio speciale ai Music & Stars Awards del 2020 nella categoria Miglior Disco. Sue composizioni sono state pubblicate dall'editore Armelin di Padova.

Dal 2011 è l'organista titolare degli storici organi nella Basilica della SS. Annunziata di Firenze.