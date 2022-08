Anas accoglie le istanze dei sindaci: i lavori a Capo Noli cominceranno il 3 ottobre

Non cominceranno la seconda metà del mese di settembre, come inizialmente previsto, i due cantieri previsti per l'adeguamento delle barriere di sicurezza e di sistemazione scarpata a Capo Noli ma slitteranno invece al 3 ottobre e andranno avanti comunque per tre mesi.

La comunicazione è giunta direttamente da Anas ai sindaci del territorio che nelle settimane scorse avevano richiesto all'ente di posticipare, in ragione di una stagione turistica che si auspica e in parte si prevede non ancora conclusa in quel periodo con diversi eventi sportivi la cui partecipazione di atleti e pubblico si prevede ampia.

Una piccola soddisfazione anche e soprattutto per i pendolari, per i quali lo spettro del semaforo con lunghi tempi d'attesa che verrà comunque installato durante le operazioni, andava a sommarsi a quello di un traffico comunque più intenso di quanto non sia previsto in pieno autunno.