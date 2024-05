Al cantautore Zibba il riconoscimento "Elmo Bazzano Ligure Illustre 2023"

Sabato 8 giugno, durante la serata finale del 23° Festival San Giorgio della Canzone in Lingua Ligure, sarà consegnato il riconoscimento "Elmo Bazzano Ligure Illustre 2023" all'artista Zibba.

Ecco la motivazione: un artista ligure che, dopo il successo a Sanremo, ha proseguito la sua carriera come cantautore, distinguendosi soprattutto per la scrittura e le collaborazioni con grandi artisti nazionali e internazionali, nonché per la sua attività di autore di raccolte e biografie.

Zibba, cantautore, ha conquistato il grande pubblico grazie ai Premi della Critica al Festival di Sanremo 2014 con la canzone "Senza di te". Ha vinto numerosi premi prestigiosi della musica italiana, tra cui la Targa Tenco per il miglior album, il Premio Bindi nel 2011, gli On Stage Awards 2015 e molti altri riconoscimenti nel mondo indipendente e cantautorale. Ha scritto e collaborato con artisti come Eugenio Finardi, Cristiano De Andrè, Patty Pravo, Mace, Annalisa, Emma, Zero Assoluto, Max Pezzali, Marco Masini, Elodie, Jack Savoretti, Jovanotti, Tiziano Ferro, Wrong On You, Bluebeaters, Fiorella Mannoia, Alex Britti, Negramaro, Bunna, Nicolò Fabi, Tiromancino, Mirko Casadei e molti altri. Inoltre, è produttore e produttore artistico, collaborando con diverse etichette del mondo indipendente. Dal 2017 è direttore artistico del Premio Bindi. Come autore, ha pubblicato una raccolta di dialoghi surreali e alcune biografie di artisti dello spettacolo. Il suo ultimo lavoro, "La città dall’alto", è un viaggio fuori dal tempo tra le nostre storie personali e quelle contenute nella raccolta "Ultimo Viene il Corvo" di Italo Calvino.

Il premio nasce da un’idea dello stesso E. Bazzano che aveva espresso il desiderio di insignire con un riconoscimento speciale una personalità che, nei campi dell’economia, dello sport, della cultura, si fosse segnalata a livello nazionale ed internazionale onorando la nostra Regione. Il progetto (postumo) è stato realizzato dalla famiglia, rendendolo un riconoscimento annuale. Il primo fu consegnato ad Arma di Taggia (23 dicembre 2013) presso AT Armesi a Fabio Fognini, tra i primi tennisti al mondo che ricorda sempre le sue radici ad Arma di Taggia. In giuria sarà presente il "Ligure Illustre 2014", Carlo Pistarino.