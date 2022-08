Albisola, Maurizio Frison canta all’RP “SS. Nicolò e Giuseppe”: grande emozione per gli ospiti della struttura

Proseguono le iniziative rivolte agli ospiti dell’R.P. Comunale “SS. Nicolò e Giuseppe”. “Oltre alla ordinaria attività di animazione svolta all’interno della struttura – afferma l’assessore ai Servizi Sociali Calogero Sprio – come Amministrazione comunale, con la collaborazione della Cooperativa Kursana, stiamo proseguendo la periodica organizzazione di eventi aggiuntivi che offrano ulteriori opportunità ai nostri anziani ospiti. L’obiettivo è quello di creare eventi di natura ludica che siano in grado di donare momenti di allegria e spensieratezza ove possibile in contesti esterni all’RP. Questo anche per riprendere, pur con le dovute cautele legate alle procedure anticovid, il contatto col mondo esterno dopo oltre due anni di isolamento imposti dalla pandemia”.

“In particolare – prosegue l’Assessore – mercoledì mattina presso il giardino della struttura, intitolato a Beppe Parodi, si è tenuta la performance del cantante Maurizio Frison, cittadino lombardo ma albisolese d’adozione, che ha intrattenuto, con notevoli capacità sia canore che empatiche, gli anziani con un repertorio musicale scelto per l’occasione. Gli anziani hanno apprezzato molto l’iniziativa applaudendo a ritmo di musica.

“Giunto il momento di rientrare in struttura, molti di loro hanno ringraziato il cantante portando la mano alla bocca e mandando dei baci; un gesto spontaneo che ha commosso tutti i presenti compreso un gruppo di familiari che hanno assistito allo spettacolo dalla piazza antistante il giardino”.

Questa esperienza riprende un po’ lo stile e le consuetudini che erano presenti in questa struttura in epoca pre-covid e cioè il forte radicamento nel territorio e la collaborazione con le molte agenzie presenti in esso; in questo caso questa importante opportunità è scaturita da un progetto condiviso fra l’albisolese Teresa Quaglia, storica volontaria della P.A. Croce Verde, il volontario Maurizio Frison e l’Assessore Sprio.

Il successo riscosso da questa iniziativa ha portato tutti a progettare una riedizione dell’esperienza nelle prossime festività natalizie dove Frison sorprenderà gli anziani indossando un costume natalizio.