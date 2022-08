Carcare, prosegue il rifacimento della segnaletica stradale (FOTO)

“In questi giorni continuano gli interventi di ripasso della segnaletica orizzontale e verticale sul territorio comunale”.

Così commenta il sindaco di Carcare Christian De Vecchi, che aggiunge: “Ricordo che si tratta di interventi a carattere rotativo nei vari quartieri del paese; zone non completate in precedenza sono state eseguite con questo turno, altre verranno programmate per il futuro. Alcune zone mai interessate da interventi, sono stare regolarizzate”.

“L’obiettivo urbanistico è di rendere evidenti i posti auto ordinando la viabilità in strade, piazze e parcheggi - prosegue - Aumentando la sicurezza della circolazione veicolare, con un occhio di riguardo nell'avvantaggiare i pedoni”.

“Questo tipo di interventi prevede l'adeguamento agli standard nelle misure, si tende a maggiorare la larghezza per rendete gli stalli più comodi, contemporaneamente si cercano soluzioni ottimali per incrementare i posti auto, tutti di colore bianco sul nostro territorio, a vantaggio della loro gratuità pubblica”, conclude De Vecchi.