Torna l’incubo sotto il viadotto Teiro, cade un pezzo di guard-rail dalla A10: tragedia sfiorata a Varazze

Un pezzo di guard-rail lungo circa 30 centimetri del peso di due chilogrammi piombato da venti metri d’altezza su una strada molto trafficata di persone e mezzi.

Fortunatamente la lastra di metallo è caduta sulla strada nei pressi di un ingresso box, mentre non c’era nessuno.

E’ accaduto in via Pizzorno a Varazze all’altezza del viadotto Teiro in direzione Genova, tra lo sconcerto generale di residenti e turisti, i quali si sono considerati dei miracolati.

"Una situazione allarmante, quella di chi, residenti e proprietari di seconde case, abita nei pressi dell’imponente manufatto (di dieci anni più vecchio del crollato ponte Morandi di Genova) la cui manutenzione da parte della società Autostrade non manca mai di mostrare le sue carenze. Materiali che cadono pericolosamente sulle parti sottostanti, distacco di blocchi di cemento dai piloni, assenza storica di barriere anti-rumore, sono i problemi più evidenti più volte denunciati dagli abitanti (350 residenti e 150 proprietari di seconde case)" dicono dal Comitato civico Viadotto Teiro.

“Per intervenire aspettano che ci scappi il morto?”, è la domanda più comune e inquietante che si sente frequentemente nei quartieri varazzini sull’asse di via Piave e via Montegrappa sui quali passa il viadotto. Arterie sulla direttrice di Sassello e Acqui e, quindi, sempre molto trafficate.

Nel recente passato, poco distante da via Pizzorno, è precipitato dall’alto un tondino di ferro da costruzione, forse caduto dal cassone di un autocarro e poi finito sul cancello di una residenza protetta sottostante, provocando, anche qui fortunatamente, solo danni materiali.

L’inquietante sequenza di immagini, immortalata dalle telecamere di sorveglianza della struttura sanitaria, fece rapidamente il giro del web provocando grande apprensione in tutto il comprensorio.

“Gli abitanti – dice Angelo Verrando, portavoce del Comitato – sono esasperati e temono possa accadere qualche disgrazia. Nella riunione convocata d’urgenza dopo quest’ultimo fatto gravissimo, la richiesta generale è che vengano installate robuste barriere di protezione ai due lati della carreggiata della A10 per prevenire ogni caduta di materiali per garantire l’incolumità pubblica. Per questo sono stati sollecitati gli amministratori di condominio , in primis la Studio Biato, interessati dal tracciato autostradale ad intervenire presso la Concessionaria, affinché si dia finalmente avvio ai lavori necessari”.

In realtà, negli ultimi anni, sempre su sollecitazione degli abitanti. qualche opera di risanamento al viadotto Teiro è stata eseguita.

Tra queste, importante è stata la sostituzione di venti giunti di dilatazione per ridurre il rumore percepito ad ogni transito di un mezzo pesante; e pure la regimazione delle acque piovane che, ad ogni precipitazione provocavano violenti ondate d’acqua sulle parti sottostanti, provenienti dai ristagni sulla carreggiata. Quindi la situazione è migliorata.

“Ma ora – dice la gente del posto – è il momento delle barriere. E’ questo il passo più immediato non più rinviabile per evitare di intervenire dopo qualche disgrazia fin troppo annunciata”.