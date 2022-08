Detriti in caduta dal viadotto Teiro a Varazze, Aspi: "Il materiale rinvenuto non è parte della struttura"

Non risulterebbe, almeno secondo le ispezioni del personale addetto, parte della struttura del viadotto Teiro o delle sue componenti, il pezzo di ferro lungo circa 30 centimetri e pesante 2 chilogrammi piombato da venti metri d’altezza su via Pizzorno, a Varazze, davanti all'ingresso di un box auto fortunatamente mentre non vi si trovava nessuna persona.

E' quanto rilevato dal personale della Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia intervenuto stamani dopo la segnalazione da parte di alcuni cittadini con un sopralluogo tenutosi nell'area interessata dalla caduta del detrito ferroso e, a titolo cautelativo, anche sul viadotto, al fine di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

"Dagli accertamenti svolti, il materiale rinvenuto sotto al viadotto dal Comitato dei residenti non è componente di alcuna parte d’opera del viadotto, ivi comprese le barriere di sicurezza soprastanti. Il pezzo rinvenuto, pertanto, potrebbe essere caduto in maniera accidentale da un mezzo in transito, non necessariamente sul viadotto, ma anche lungo la viabilità sottostante" specifica Aspi nella sua nota, ricordando inoltre come il viadotto sia sottoposto "ai regolari cicli di ispezione periodica e di manutenzione previsti dalle norme vigenti e dai Piani di Manutenzione".

"Sul viadotto Teiro sono inoltre in corso le valutazioni di sicurezza globali propedeutiche alla progettazione e installazione di barriere fonoassorbenti nell’ambito del piano di risanamento acustico concordato a livello nazionale con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tale nuova realizzazione va incontro anche alle richieste del Comitato, poiché questo tipo di barriere, vista la loro altezza, oltre a svolgere una funzione antirumore, costituisce una ulteriore protezione dalla eventuale caduta di materiali da mezzi in transito" aggiunge la società che gestisce l'autostrada.

"La Direzione di Tronco mantiene da tempo i contatti con i cittadini residenti sotto al viadotto Teiro, con uno spirito di massima apertura che ha visto i tecnici di Aspi dar seguito di recente ad alcune loro richieste, come il rifacimento di un muro di contenimento e la creazione di un’area parcheggi nell’area sottostante. Aspi rinnova la propria disponibilità al confronto, come avvenuto anche stamattina nel corso del sopralluogo tecnico" concludono da Autostrade per l'Italia.