Sassello, cinghiale si schianta contro la macchina del sindaco: "Poi mi dicono che non ci sono pericoli per l'incolumità e faccio procurato allarme" (FOTO)

Sta fortunatamente bene, solo un po' la schiena indolenzita, il sindaco di Sassello Daniele Buschiazzo che questa notte è rimasto coinvolto in un incidente con la sua auto.

Un cinghiale infatti all'altezza del rettilineo del Giovo, frazione di Pontinvrea, direzione Sassello, gli avrebbe tagliato la strada sfasciando di fatto il mezzo.

"Andavo ad una velocità normale perché non si sono nemmeno aperti gli airbag. Poi mi dicono che non ci sono pericoli per l'incolumità pubblica e che faccio procurato allarme" ha detto il primo cittadino sassellese.

Lo scorso 18 maggio Buschiazzo aveva firmato un'ordinanza che vietava a chiunque di fornire alimenti e scarti alimentari agli animali selvatici, in particolar modo ai cinghiali e tutti gli abitanti e proprietari di terreni vicini alle strade del comune di Sassello sono tenuti a mantenerli puliti e sgomberi dalla vegetazione infestante, con lo scopo di prevenire la creazione di condizioni ecologiche favorevoli alla penetrazione e all'ambientamento degli ungulati.

Il comune di Sassello aveva quindi deciso di posizionare tre gabbie con lo scopo di garantire l'incolumità delle persone, compresa quella degli stessi addetti alle operazioni oltre all'integrità delle cose, procedendo, all'abbattimento immediato degli esemplari problematici.

Però la tematica legata allo smaltimento delle carcasse aveva di fatto aperto una diatrica tra l'Asl2 e il primo cittadino. Il sindaco aveva proposto di seppellire i cinghiali, che non devono essere affetti dalla peste suina (nel savonese non sono stati registrati, per ora, casi di positività) ma l'azienda sanitaria locale savonese si era opposta.

Buschiazzo allora aveva deciso di presentare un esposto alla Cufaa – Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, con al centro un'eventuale omissione di atti d’ufficio.