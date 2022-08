"Pellegrini e pellegrinaggi", mercoledì 31 agosto la presentazione del libro nel chiostro del Convento di S. Domenico a Varazze

Dopo il successo di "La cura per ogni cosa è l'acqua salata: sudore, lacrime e il mare”, un esploratore, un ammiraglio e un corsaro. Lanzeroto Malocello, Clemente Fazio e Tedisio Foglietta, tre Varazzini che hanno vissuto il mare, Guido Pizzorno e gli amici del Museo Archeologico dell'Alpicella invitano a "Pellegrini e pellegrinaggi. Chiese e santuari, ospedali e ponti tra Liguria e Piemonte” mercoledì 31 agosto dalle 21 alle 23.

Il chiostro del Convento di San Domenico infatti ospiterà Carmelo Prestipino autore del libro.

Oggetto della pubblicazione sono i cammini per la Terra Santa e Roma e in senso inverso per Santiago de Compostela.

Nel corso della serata una delegazione del FAI giovani parlerà del monastero Vallombrosano di San Giacomo in Areneto. Una struttura risalente alla prima metà del XII secolo da visitare assolutamente.