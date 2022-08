Albenga, a Palazzo Oddo la mostra "Child Is Born In Bethlehem" dell'anonimo artista-attivista Cake$

Ad Albenga dal 4 al 19 settembre a Palazzo Oddo si terrà la mostra dell'anonimo artista-attivista Cake$ “A Child Is Born In Bethlehem”.

L'artista ha realizzato, in quattro anni, oltre 300 opere a Betlemme ed esporrà per la prima volta il suo lavoro in una mostra curata da Zayna Al-Saleh - mercante d'arte, curatrice, attivista e giornalista anglo-palestinese - e dal giovane collezionista e curatore Lorenzo Sibilla.

L'8 settembre alle ore 17,30 all’Auditorium San Carlo, si terrà l’evento nell’evento con la proiezione del docu/film "Walled Off" realizzato dal regista e produttore americano di origini palestinesi e italiane Vin Arfuso, che ha collaborato con Anwar Hadid (modello americano-palestinese-olandese, musicista attivista e produttore cinematografico), Roger Waters (musicista inglese e co-fondatore della leggendaria rock band Pink Floyd) e Kweku Mandela (nipote del rivoluzionario anti-apartheid ed ex presidente sudafricano Nelson Mandela che ha prodotto e diretto vari film, per distribuire un film/documentario sulla Palestina).

Sebbene possano provenire tutti da background diversi, insieme condividono un obiettivo comune: essere degli agenti attivi nella lotta per la Palestina. Saranno presenti il regista Vin Arfuso e Anwar Hadid, dove presenteranno l'uscita del film.