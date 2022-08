Sanità, blocco interventi programmati al San Martino, Gruppo Pd: “Toti nega l’evidenza. Ammetta che la Sanità è allo sfascio”

“Toti nega l’evidenza: dire che gli interventi che si dovevano fare al San Martino saranno ‘riprogrammati’ negli altri ospedali liguri, non vuol dire che va tutto bene, anzi. Si ammette che siamo di fronte a una Sanità allo sfascio, le cui conseguenze ricadranno sui cittadini e sugli altri ospedali liguri che, già in difficoltà, dovranno anche farsi carico delle operazioni programmate che il principale ospedale della Regione non potrà fare per mancanza di infermieri”, così i consiglieri del Gruppo del Partito Democratico in Regione replicano a Toti e alla Giunta sul blocco degli interventi programmati al San Martino.

“L’assessore alla Sanità part time Toti - diviso tra campagne elettorali nazionali e comparse in tv - cerca di addolcire una pillola che rimane comunque molto amara: decine e decine di cittadini si ritroveranno con gli interventi bloccati, in attesa di essere inseriti nelle liste d’attesa di altri ospedali, già in affanno e con altre liste da smaltire, e magari attraversare tutta la Liguria per un’operazione programmata da tempo nella propria città. Siamo al fallimento della sanità ligure e della politica sanitaria messa in atto dalla destra nella nostra Regione. Per cui, se Toti vuole parlare di riorganizzazione e non di blocco degli interventi nel principale ospedale ligure, lo faccia pure, ma la sostanza non cambia: il San Martino per tre mesi si dedicherà solo alle urgenze, mentre il sistema sanitario ligure è al collasso per mancanza di personale e di una strategia per il futuro”, conclude il Gruppo consiliare del Pd.